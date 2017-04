Šarapova: teised mängijad ei tohiks mind enam kritiseerida

Šarapova andis positiivse dopinguproovi möödunud aasta 26. jaanuaril Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Tema proovis oli jälgi meldooniumist, mis lisati keelatud ainete nimekirja 1. jaanuaril. Šarapova ütles toona positiivsest proovist rääkides, et on kümme aastat kasutanud perearsti poolt välja kirjutatud südameravimit Mildronate, mis on teise nimega meldoonium ning polnud teadlik, et aine oli keelatud ainete nimekirja lisatud.

Venelannale määrati lõpuks 15 kuu pikkune võistluskeeld, mis lõppeb 26. aprillil. Šarapova astub võistlustulle kaks päeva hiljem algaval Stuttgarti tenniseturniiril, kuhu ta teenis wild card’i. Samuti on ta saanud wild card'id ka Madridis ja Roomas toimuvatele turniiridele.

Mitmed tippmängijad nagu Andy Murray, Angelique Kerber ja Caroline Wozniacki on Šarapovale jagatud wild card’ide teemal avalikult sõna võtnud, leides, et priipääsmete jagamine dopingukaristusest vabanevale tennisistile ei pruugi spordiala huve teenindada.

"Ma olen oma karistuse kandnud," sõnas Šarapova intervjuus Le Parisienile. "Seega, miks jätkata? Kas on mõni põhjus, miks mind peab jätkuvalt karistama? Ma ei näe seda."

"Kui juhtumi üksikasjad olid veel varjatud, võisid kõik oma arvamust avaldada," jätkas venelanna. "Nüüd, kui olen neutraalses Spordiarbitraažis käinud (Šarapova algseks võistluskeeluks oli kaks aastat, Spordiarbitraažis vähendati see 15 kuule - toim.), ütlen, et see peab lõppema. Kui mängijad jätkavad minu kritiseerimist, pole see õige."

Lisaks arvas Šarapova peatselt ilmuvas intervjuus Timesiga, et Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) oleks talle reeglimuudatustest võinud individuaalselt teada anda: "Miks ei tulnud ükski ametnik personaalselt minu juurde ning seeläbi lahendanud hiljem ilmnenud konfidentsiaalsusprobleemi?"