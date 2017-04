Ronaldot esindav agentuur süüdistusest: see on väljamõeldis

Saksamaa ajakiri Der Spiegel avaldas eile artikli, milles väideti, et Portugali jalgpallikoondise ja Madridi Reali staar Cristiano Ronaldo vägistas 2009. aastal ühe naise ja maksis talle juhtumist vaikimiseks 375 000 USA dollarit. Portugallase esindajad on väited kategooriliselt ümber lükanud.

„See artikkel pole midagi muud kui ajakirjanduslik väljamõeldis,“ tetas Ronaldo agendi Jorge Mendese loodud agentuur Gestifute. „Väidetav ohver ei soovi avalikkuse ette astuda ning süüdistuse tõesust kinnitada."

"Ajakiri on kogu uudise loonud allkirjastamata ning osapoolte anonüümsust kinnitavate dokumentide, advokaatide vahel saadetud elektronkirjade ning väidetava kirja, mis olevat saadetud ohvri poolt, kuid ei jõudnud kunagi Ronaldoni; põhjal."

"Der Spiegeli poolt esitatud süüdistused on väärad ja Cristiano Ronaldo annab endast kõik, et neile sobivalt reageerida. Vägistamissüüdistus on kohutav ja ta ei luba sellel oma mainet kahjustada."