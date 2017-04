NBA-s algavad täna play-off'id

Põhihooaja idakonverentsis teise kohaga lõpetanud Cavaliers mängib Pacersi vastu kaks esimest mängu kodus. Idakonverentsi võitnud Boston Celtics alustab seeriat Chicago Bullsi vastu homme.

Läänekonverentsis võõrustab põhihooaja teisena lõpetanud San Antonio Spurs täna Memphis Grizzliest, läänekonverentsi parima Golden State Warriorsi seeria Portland Trail Blazersi vastu algab homme.

Idakonverentsi vastasseisud:

Boston Celtics (1) – Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) – Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) – Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) – Atlanta Hawks (5)

Läänekonverentsi vastasseisud:

Golden State Warriors (1) – Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) – Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) – Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) – Utah Jazz (5)

The last time the @celtics were the #1 seed entering the #NBAPlayoffs... pic.twitter.com/lDb9YpRBbD