Dortmundi pommiplahvatuste taga ei pruukinud olla ISIS

Teisipäeval Borussia Dortmundi jalgpalliklubi liikmeid vedanud bussi lähedal toimunud pommiplahvatuste uurimise raames arreteeriti Iraagist pärit mees, kuid nüüdseks on ilmnenud, et rünnaku taga ei pruukinud olla islamiäärmuslased.

Uurijate sõnul võivad sündmuspaigalt leitud kirjad olla eksitavad, jätmaks muljet, nagu oleks rünnaku taga radikaalsed moslemid. Uurijate arvates võivad rünnakus süüdi olla vasak- või paremäärmuslased või vägivaldsed jalgpallifännid.

Teisipäeval plahvatas Dortmundi Borussia jalgpallimeeskonda vedanud bussi läheduses kolm pommi, mistõttu klubi keskkaitsja Marc Bartra pidi minema randmeoperatsioonile, haiglasse sattus ka üks politseinik. Borussia ja Monaco vaheline Meistrite liiga veerandfinaalmatš lükati rünnaku tõttu edasi.

Sündmuspaigalt leiti kolm kirja, milles toonitati, et rünnak oli „sooritatud Allah’ nimel“, kuid nende autentsus on nüüdseks kahtluse alla seatud. Reedel avaldasid oma umbusku Saksamaa riigimeedia regionaalharud NDR ja WDR, nendega nõustus ka riigiprokurör Frauke Köhler.

NDR ja WDR tõid välja, et kirjades on mitmeid ISIS-ele mitteomaseid lauseid, näiteks on neis öeldud, et sportlased ja mitmed teised avaliku elu tegelased on ohus, kui Ramsteini õhubaas jääb avatuks ning Saksamaa ei kutsu oma sõjalennukeid Süüriast tagasi. "ISIS ei esita tavaliselt selliseid kahepoolseid nõudmisi," lisas Köhler.

Anonüümsete ekspertide sõnul kirjutasid tekstid Saksa keelt emakeelena rääkivad isikud, kes lisasid kirjadesse vigu, jätmaks muljet, nagu oleks tekst kirjutatud Saksa keelt teise keelena rääkivatest inimeste poolt.

Saksamaa ajaleht Tagesspiel väitis, et neile saadeti elektronkiri paremäärmuslike motiividega ning rassistlikke ähvardusi teinud isikult, kelle sõnul oli rünnak hoiatuseks.