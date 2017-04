Tammeka kaaspeatreener: teisipäevane karikamäng oli veel jalgades

"Jäime rahule, oli päris raske olukord," tunnistas Tammeka kaaspeatreener Kaido Koppel intervjuus ERR-ile. "Esimene poolaeg oli võrdne, Sillamäe oli kergelt parem. Keskväljal oli neil kerge ülekaal, mängisid päris meisterlikult."

"Teine poolaeg jätkus samamoodi, kuid siis suutsime õnneks mängu natuke võitluslikumaks ajada ja seekord mängu tagasi tulla."

Teisipäeval oli Tammeka Evald Tipneri karikavõistlustel lisaaja järel 1:0 üle Viljandi Tulevikust.

Oli see teisipäevane karikamäng jalgades ka? "Võis vabalt olla, see oli päris hiljutine, ainult kaks päeva oli vahet ja kui sul on kaks päeva vahet, on juba 90-minutilisest mängust väga keeruline taastuda, aga veel 120 minutit – oli raske."