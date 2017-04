Joe Harti soovitakse Torinos näha ka järgmisel hooajal

Inglismaa koondise esiväravavaht siirdus Itaaliasse suvel pärast City uue peatreeneri Pep Guardiola soosingust välja langemist, kirjutab Soccernet.ee. Hartist on seejärel saanud üks Torino fännide lemmikuid.

"Ma sooviksin, et Hart jääks, kuid klubi ja ta ise teavad, et me ei suuda teda osta. Parimal juhul saame ta veel üheks aastaks laenule võtta, kuid see oleneb sellest, mida Manchester City tahab teha ja mida ta ise tahab teha," ütles serblane.

Järgmisel nädalal 30. juubelit tähistav Hart on Itaalia kõrgliigas platsil käinud 27 kohtumises.