Bahreini esimesel vabatreeningul oli kiireim Vettel

Kolmandat aega näitas Ricciardo tiimikaaslane Max Verstappen (+0,869) ja neljandat Force India piloot Sergio Perez (+1,398).

Ferrari teine piloot Kimi Räikkönen pidi mootoririkke tõttu vabatreeningu pooleli jätma. Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas näitasid vastavalt 10. ja 14. aega.

