Tiidrek Nurme oli USA-s 10 000 m hooaja tippmargiga kaheksas

Eesti kõigi aegade edetabelis annab tulemus 10. koha. Enne jooksu ütles, et tahab olla nende meeste hulgas, kes võimelised distantsi läbima alla 28.40. Paraku suutsid aja alistada ainult kaks esimest, vahendas Jooksuportaal.

“See oli nagu karistus. Pidin kümme ringi 25st üksi jooksma, trotsides tugevat vastutuult. Selline kummaline olukord tekkis peale kuuendat ringi kui suur jooksjate grupp lagunema hakkas, mina aga otsustasin grupi tagaotsast ettepoole liikuda, samalajal tõstis ka juhtgrupp tempot,” kirjutas Nurme oma blogis.

Ta jäin kahe jooksjate grupi vahele, lisakäiku ei saanud juurde panna, kuna tegi vahepeal kiired 66 ja 67 sekundiga ringid. “Juhtgrupp hoidis soliidset tempot. Minagi suutsin head tempot hoida kolm kilomeetrit, kuid distantsi viimases kolmandikus jäin tempo hoidmisega selgelt hätta,” tõdes Nurme. Viimastel ringidel võitles ta tagant tulnud meestega positsiooni eest, lõpetades viimase ringi tugeva 62 sekundiga.

“Ajalises mõttes on 29.11 hea tulemus. Olen vaid korra elus kiiremini jooksnud. Samal ajal olen veendunud, et ühtlase tempo korral ning grupis joostes olin võimeline 28.40 jooksma. Küllap see oleks ka tänane lagi olnud,” arvas Nurme. Tema 10 000 m isiklik rekord on 28.59,88, mille ta jooksis 2013. aastal Palo Altos. Selle tulemusega asub Nurme Eesti kõigi aegade edetabelis 6. kohal.

“Rõõmsaks teeb, et hoolimata taktikalisest, vahelduva tempoga jooksust, suutsin keskendunult lõpuni võistelda. Jõudu jäi organismi küll ja veel. Sportlik vorm on tõusuteel. Loodan, et saan selle maikuus suurepäraseks tulemuseks lihvida,” lootis Nurme. Oma järgmise võistluse võtab ta ette 1. mail legendaarsel ümber Viljandi järve jooksul.