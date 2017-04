Mourinho kritiseeris viigimängu järel ründajaid

United oli Euroopa liiga veerandfinaali avamängus pikalt tänu Henrih Mhitarjani väravale juhtseisus ning lisaks omati mitmeid võimalusi eduseisu suurendada. 86. minuti värava tõttu said belglaselt Old Traffordil toimuvaks kordusmänguks kätte 1:1 viigi, vahendas Soccernet.ee.

"Me peame tapma mänge, meil oli võimalusi, kontrollisime, kuid me ei löö väravaid... me riskime," ütles Mourinho. "Meil oli palju ruumi ja häid võimalusi, et mäng tappa. Paljud võimalused jäävad kasutamata halva ning lohaka puute tõttu või halva otsuse tõttu viimasel kolmandikul."

"Oma kehvas inglise keeles ei suuda ma leida paremat sõna, kui lohakas. Kuid kaitses olime me väga soliidsed ning fokuseeritud. Kaitsjad töötasid tõsiselt, kuid mängijad, kes pidid mängu tapma, ei teinud seda."