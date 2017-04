Tammeka ja peatreenerita Sillamäe mängisid Tartus viiki

Väravateta lõppenud avapoolaja järel haaras ohjad Sillamäe, kui Daniil Ratnikov suunas peaga väravasse Aleksandr Volkovi tsenderduse. 328 pealtvaataja ees mängitud kohtumise suutis kodumeeskond viigisadamasse tüürida 86. minutil, kui nurgalöögile järgnenud olukorras oli täpne Martin Jõgi.

Kuue mänguga üheksa punkti kogunud Tammeka jätkab Premium liigas neljandal kohal, Sillamäel on neli punkti ja sellega ollakse tabelis kaheksandad.

Enne kohtumist:

Tammeka ei ole kodus kindlasti kerge vastane ning võtmekohaks Tartu peatreeneri sõnul saab võtmekohaks kaitsemäng.

Tartu JK Tammeka – JK Sillamäe Kalev

14. aprillil kell 19.30 Tartu Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul (Sepa 15a)

OTSE: ETV2, ERR-i spordiportaal

Tammeka on seni koduväljakul pidanud kaks kohtumist ning teeninud võidu FCI vastu ja mänginud viiki Narva Transiga. Kaotusteta seeriat Sepa jalgpallikeskuses tahetakse kindlasti jätkata. Sillamäe on pärast kohutavat hooaja algust saanud oma mängumootori üha enam käima, kuid ründefaasis on endiselt seni probleeme. Kalev on hetkel Premium liigas vähim arv väravaid löönud meeskond – viie vooruga on suudetud lüüa vastastele neli väravat. Mängu saatuse juures saab tõenäoliselt otsustavaks just see, kuidas Sillamäe ründefaasis hakkama saab ning, kuidas on Tammeka taastunud teisipäevasest raskest karikamängust.

Tammeka peatreener Mario Hansi: “Sillamäe vastu saab otsustavaks meie kaitsemäng, enesedistsipliin ja tahe olukordades, kus on vaja väljakul läbida võimatuna näivaid distantse - seda siis nii kaitses kui ka rünnakul.”

Poolkaitsja Kaspar Paur: “Mängugraafik on küll tihe, kuid meie eesmärk on iga mäng endast kõik anda ja koju minna võiduka tulemusega. Sillamäe vastu peame olema 100% valmis ning täielikult mängule keskendunud. Olen kindel, et seda tehes saavutame ka edu!”

Peatreeneri kohusetäitja Vadim Dobiža: “Muudatuste ajal on väga tähtis säilitada enesevalitsus. Vaatamata asjaoludele peame olema keskendatud mängule ning sihtima võidu peale. Tuleb väga raske mäng. Tammeka tulemused näitavad, et ta on väga ohtlik vastane. Kui saame läheneda mängule külma närviga, siis olen kindel, et suudame saavutada positiivse tulemuse.”

Kaitsja Deniss Malov: “Vaatamata muudatustele peame mäng-mängult tõestama, et suudame näidata ilusat ja kvaliteetset jalgpalli ning saavutada kõrgemat kohta.”

Kohtunik: Grigori Ošomkov

Abikohtunikud: Lauri Salei ja Sten Klaasen

4. kohtunik: Mart Martin