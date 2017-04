Rakvere peatreener Urmas Tali: me olime täna hädas

"See ei ole mingi imelise teekonna lõpp, vaid kahju on sellest, et kahes esimeses Tartu kodumängus ei kasutanud me neid võimalusi, mis oleks seeria teistpidi keeranud," lausus Rakvere peatreener Urmas Tali ERR-ile.

"Seal on sellised mõttekohad, miks nii läks. Täna ei olnud meil midagi vastu panna - Tartu oli igas elemendis nii hea, et meil oli keeruline isegi servi vastu võtta, et sealt edasi minna. Me olime täna hädas."

Tartlaste tänane hea serv ja blokk Talit ei üllatanud. "Nad olid ka kahes esimeses mängus väga head. Lihtsalt servivigade arv oli see, mis meil mõlemal viie geimi peale üle mõistuse suureks läks ega andnud emmale-kummale pluss-miinus süsteemis hingamisruumi. Ei võinudki rohkem vigu teha," lausus Rakvere juhendaja.

"Täna õnnestus neil kõik algusest peale ja neil oli teistsugune hingamine. Ma ei ütle, et me poleks tahtnud. Muidugi tahtsime, aga jäime väga tugeva surve alla ja sealt välja tulla ei olnud täna ühtki varianti. Kõik, kust proovisime, tuli pall blokist tagasi ja mida parem on nende serv, seda kehvem on meie tõste ja nii ta täna läks."

Tali sõnul on seeriates väga oluline koduväljakueelis. "Nagu täna siin nägime - me võime kokkuvõttes väga head mängud teha, aga meie võitsime kodus ja nemad võitsid ka kodus. Ainult Selver suutis Pärnut murda. Selles suhtes on hea uudis see, et Pärnut on võimalik ka kodus võita. Eks siis vaatame, esimene mäng tuleb seal pidada."