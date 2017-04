Tartu peatreener: nii peabki neid mänge mängima

Tartu võistkonna peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnul on nende meeskonnal päris suur pinge peal, kuid niimoodi nagu täna tuleb mängida ka finaalis.

"Mänguplaan toimis väga hästi ja mehed pidasid mänguplaanist kinni. Selle üle on ka väga hea meel," rõõmustas peatreener. "Meil on suur pinge ja surve peal ning see paneb meid natuke kammitsasse, aga loodame, et saime täna paisu tagant lahti ja läheb ainult paremaks."

"Kõik toetajad, fännipere, omanikud ootasid seda," tunnistas Lüütsepp ERR-ile ja lisas, et kõige rohkem loodeti ise seda, et suudetakse oma potentsiaal lõpuks välja mängida. "Ühtki finaali me veel jõudnud ei ole, nii et saab öelda, et see on hetkel juba meie parim tulemus, aga kindlasti me ei rahuldu sellega veel."

Lüütsepa sõnul tuleb tänase mängu sarnast esitust hoida. "Mehed individuaalselt ja võistkondlikult kõik koos. Nii nagu olime tänaseks mänguks häälestunud ja ennast mobiliseerinud - nii peabki neid mänge mängima ja täna olime oma ülesannete kõrgusel ja saime oma asjadega hakkama."

Oma panuse andis jälle Meelis Kivisild, kes eelmises mängus Rakveres kaasa ei teinud. "Tal on terve hooaja seljaprobleem kummitanud. Kui põhiturniiril on nädalavahetusel mängud, saab nädalajagu taastuda, aga siin seerias on mängud nii tihedalt, et ta ei saa järjest ülepäevi mängida. Eelmise mängu ta jättis vahele, oli täna olemas ja ikka tõsiselt mehe eest väljas."