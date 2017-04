Isinbajeva isik ähvardab IAAF-i ja Venemaa suhteid taas pingestada

Venemaa suhtes on juba mõnda aega üleval tugevad kahtlused riikliku dopingupoliitika ajamises ja seetõttu on alates 2015. aastast nende sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt eemale jäetud. Üks vastava poliitika tugevamaid kriitikuid Venemaa leeris on olnud just endine teivashüppetäht Isinbajeva.

Venelanna saamisele RUSADA juhiks oli vastu ka Maailma Antidoping (WADA) ning IAAF-i Venemaa juhtumiga tegeleva komisjoni juhi Rune Anderseni sõnul andis Isinbajeva sellele kohale määramine üldsusele vale signaali. "Raske on näha, kuidas see aitab soovitud muudatusteni kergejõustikukultuuris või kuidas aitab see kujundada avatud keskkonda Venemaa vilepuhujatele," sõnas Andersen.

Norralase kriitika tulenes asjaolust, et Isinbajeva nimetas WADA komisjoni raportit alusetuks olukorras, kus polnud seda isegi lugenud. Samuti on teivashüppeäss kritiseerinud olulisi vilepuhujaid Vitali Stepanovit ja Julia Stepanovat.

Kuigi üldiselt kehtib Venemaa kergejõustiklastele jätkuvalt võistluskeeld, siis tosinale riigi sportlasele on siiski tehtud võistlemist lubav erand, nende seas ka tõkkejooksu maailmameister Sergei Šubenkovile ja kõrgushüppe maailmameister Maria Kutšinale.