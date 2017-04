Sõber tahab Tarvaga jätkata: mulle on see värk meeldinud juba 50 aastat

Tarvas lõpetas Eesti meistriliiga põhiturniiri üheksa meeskonna konkurentsis kaheksandana ja tõenäoliselt tuleb veerandfinaalis tunnistada Kalev/Cramo paremust, mis tähendaks tiimile üleminekumänge.

"Meil on siiamaani väga head sponsorid olnud, aga nende puhul tihtipeale nii, et osad saavad rohkem ja osad vähem toetada," lausus Sõber intervjuus ERR-ile. "See aasta on meil toetust olnud kõvasti vähem. Nii on need hädad majja tulnud ja see on reaalne elu praegu."

Sõber leiab positiivset sellest, et kõigest hoolimata suudetakse hooaeg siiski lõpuni punnitada ja heameelt tee ka uute mängumeeste esilekerkimine. Nimede nimetamisega ta kitsi ei ole: Tõnis Peil, Siim-Markus Post, Randel-Rainer Lille, Karl-Johan Lips, Ander Talu, Sten Saaremäel...

"Need on ju kõik sellised, kes võiksid karussellis aasta-kaks-kolm olla. Mine tea, mõni võib veel kõvemadki sammud edasi teha," lausus Sõber. "Aga koondise tasemel... praegu väga raske hakata ennustada."

Raskustest hoolimata tahab ta üheskoos Tarvaga edasi minna. "Eks ma ikka tahan! Las see suvi tuleb nüüd vahele ja kui võimalused tulevad, miks mitte. Mulle on see värk meeldinud juba mitte 37, vaid vaata et 50 aastat."