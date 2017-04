Sarah Sjöström ujus väga lähedale legendaarsele maailmarekordile

Rootsi ujumiskuninganna Sjöström püstitas ühtekokku neli uut maailma hooaja tippmarki. 50 m vabaltujumises jäi ta legendaarsest maailmarekordist vaid 0,1 sekundi kaugusele, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

23-aastane rootslanna läbis 50 m vabalt ajaga 23,83, mis annab talle maailma kõigi aegade edetabelis teise koha. Sakslanna Britta Steffeni imetrikooga ujutud maailmarekordist (23,73) aastal 2009 jäi teda lahutama vaid üks kümnendik. Selle ajaga ületas Sjöström ka legendaarse Therese Alshammari rahvusrekordi (23,88) viie sajandikuga.

Ennast tagasi ei hoidnud meie läänenaaber ka 100 m vabaltujumises. Finaalis näitas ta nii võimast aega kui 52,54 ning tõusis maailma hooaja edetabeli liidriks, ühtlasi on see aeg ka uus Rootsi rekord. Huvitava faktina võib välja tuua, et sellest ajast on tänavu kiiremini ujunud vaid viis Eesti meesujujat. Uued maailma hooaja tippmargid sündisid ka Sjöströmi põhialal liblikujumises. 50 m ja 100 m liblikujumise distantsid võitis ta vastavalt aegadega 24,96 ja 56,26. Mõlemal distantsil on ta ka maailmarekordinaine.

Rahvusvahelisest võistlusest võttis osa ka kolm Eesti ujujat - Kertu Kaare, Sandra Maanurmja Garith-Beth Puusepp. Neist parimat minekut näitas Kaare, kes jõudis kolmel distantsil C-finaali. Parim tulemus sündis 400 m vabaltujumises, kus tema saagiks jäi 19. koht ja uus isiklik rekord ajaga 4.32,89.