Pommirünnakus viga saanud Borussia kaitsja jääb platsilt kuuks ajaks eemale

Teisipäeval asus Borussia buss sõitma kodusele Meistrite liiga mängule, kui võistkonna sõiduk sai pommitabamuse. Hispaania koondislane vigastas kätt ja pidi minema randmeoperatsioonile. Ülejäänud Borussia mängijad pääsesid ehmatusega.

"Näib, et Marc Bartra naaseb nelja nädala pärast," sõnas meeskonna peatreener Thomas Tuchel täna. "Ta ise sooviks juba sel laupäeval mängida."

Pärast lõikust ilmul sotsiaalmeediasse foto mängijast, kus tema parem käsi ja vasaku käe ranne olid sidemetes.

Saksamaa föderaalprokuratuur teatas neljapäeval, et 26-aastane Iraagist pärit mees, kes peeti kinni Borussia bussi ründamist uuriva menetluse raames, on tõenäoliselt varem olnud äärmusrühmituse ISIS võitleja.

Samas lisati prokuratuuri teates, et hetkel pole ühtegi tõendit selle kohta, et nimetatud mees oleks kuidagi seotud just Borussia Dortmundi jalgpallimeeskonna bussi lähistel kärgatanud plahvatustega.