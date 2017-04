Robert Täht: stabiilsuse leidmine oli selle hooaja üheks eesmärgiks

Kahest vastasseisust koosnenud 5.-6. koha seeria avavaatuse koduväljakul 1:3 tulemusega kaotanud Eesti koondise peatreeneri Gheorghe Cretu juhendatav Curpum jäi Kert Toobali kunagisele koduklubile Olsztyni Indykpolile sama tulemusega alla ka võõrsil peetud korduskohtumises, milles võõrustajad olid paremad 3:1 (-25, 23, 15, 22) tulemusega. Lõppresultaat on igati õiglane, sest ka põhiturniiri lõpetas Olsztyni meeskond viiendana ja Cuprum kuuendana ning põhiturniiri mõlemas omavahelises mängus lahkus väljakult võitjana just Indykpol, kirjutab volley.ee.

Kogu kohtumise kaasa teinud Täht kogus eile külaliste resultatiivseimana 14 (+4) punkti, realiseerides 38-st tõstest 14 (37%). Kolmes esimeses geimis Cuprumit aidanud Puparti arvele märgiti kümme punkti, millest seitse tulid rünnakul (47%) ja kolm blokis, jäädes kuuega plussi.

Mängujärgselt kommenteeris Täht, et parem võistkond võttis oma: "Kahjuks ei käinud jõud vastasest üle. Isegi kui hakkasime mängima hästi ja domineerima, siis vastane leidis lahenduse ja suutis ikkagi oma mängu peale suruda. Ju siis oli Olsztyn sellel hooajal parem võistkond."

Hooaja kokkuvõttes pakkus nurgaründajale kõige enam rahulolu stabiilsus. "Ma ei rahuldu kunagi enda mänguga täielikult, alati saab paremini. See motiveerib mind püüdlema kõrgemale. Individuaalselt tegin suhteliselt stabiilse hooaja ning stabiilsuse leidmine oli ka enda selle hooaja üheks eesmärgiks. Plusliga on väga hea tasemega ja olen ülimalt tänulik, et sain selles liigas kogu hooaja kaasa teha. Nautisin mängimist väga ja usun, et see ongi kõige olulisem," lisas Täht.

Volley.ee uuris Eesti koondislaselt, mis jäi tänavusest hooajast kõige eredamalt meelde. "Hooaja kõige meeldejäävamad mängud olid Resovia (seitsmekordne riigi meister ja eelmise hooaja finalist - toim.) vastu. Põhiturniiri esimeses ringis võitsime neid 3:0 ja teises ringis oli ülimalt haarav 2:3 mäng," lõpetas Täht.

Kahemängulises finaalseerias selgitavad Poola meistri tiitlikaitsja ja põhiturniiri parim Kedzierzyn-Koźle Zaksa ning põhiturniiri kolmas Bełchatowi Skra.