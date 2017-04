Eestlane oli teist aastat järjest võrkpalli eurosarja finaalmängu delegaat

Võistluste delegaadi ülesanneteks on kontrollida nii mängu eel, ajal kui järel, et võistluste korraldus oleks sujuv, vajalikud dokumendid korras ja kõik CEV-i poolt esitatud nõuded täidetud. „Kaasanis peetud finaalmäng oli korraldatud väga kõrgel tasemel. Kuna võistkonnad mängisid spetsiaalselt ainult võrkpallile mõeldud hallis, siis on seal kõik vajalikud asjad statsionaarselt paigas ja väga palju küsimusi ja tähelepanekuid mul ei tekkinud,” rääkis Ristmäe.

Eesti Võrkpalli Liidu võistluste direktor lisas, et ülimalt kõrge oli ka matši juhtinud kohtunike tase. „Nii heal tasemel vilepartiid mina varem näinud ei ole. Nende tegevus oli väga kindel ja otsustes ei olnud absoluutselt kahtlusi,” kiitis Ristmäe mängu vilistanud serblast Ivan Lazarevićit ja bulgaarlast Simeon Ivanovi.

Kohtumine vältas ligi kaks tundi ja lõppes kodupubliku rõõmuks Kaasani naiskonna 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 25:22) paremusega. Võitjate parim oli 26 punktiga Elitsa Vasileva, kes lõi punktiks 22 tõstet 35st (63 protsenti) ja kogus efektiivsusnäitajaks +22. Irina Voronkova lisas 19 punkti (+16). Itaalia võistkonna edukaim oli 23 punktiga Valentina Diouf (+14).

Naiskondade korduskohtumine toimub laupäeval algusega 19:00 Itaalias. Venemaa naiskonnale piisab CEV Cup sarjas triumfeerimiseks kahest geimivõidust, juhul kui Itaalia klubi võidab koduväljakul mängu 3:0 või 3:1, selgitab tšempioni kuldne geim.

Eelmisel hooajal oli Ristmäe meeste CEV Cup sarja finaali avakohtumise delegaat, hallates Berliini Recycling Volley ja Surguti Gazprom-Ugra matši.