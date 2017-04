Jalgpall rändas mööda merd 1800 km Šotimaalt Põhja-Norrasse

Palli leidis norralane Johnny Mikalsen, kes võttis tänu pallil kirjas olnud nimele Banks o' Dee klubiga e-kirja teel ühendust.

"Pall on veidi määrdunud pärast sellist reisi, kuid täiesti töökorras," kirjutas Mikalsen klubile. Norralane lisas, et tal on plaan Šotimaad külastada ja võib-olla toob ta siis ka palli tagasi.

Banks o' Dee klubi esindaja Tom Ewani sõnul jäävad enamus pallid, mis üle staadioni aia Dee jõkke lendavad, kadunuks.