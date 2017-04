Girol on Astana esinumbriks Itaalia vanameister

Tanel Kangerti koduklubi Astana juhtkonnal ei võtnud kaua aega, et panna pärast Fabio Aru vigastuse tõsiduse selgumist paika meeskonna liider Giro d’Italial. Aasta esimesel suurtuuril hakkab vastutusekoormat kandma ülikogenud Michele Scarponi.

37-aastane Scarponi tõusis 2011. aasta Giro võitjaks pärast seda, kui positiivse dopinguproovi andnud Alberto Contadorilt see saavutus ära võeti. Samal aastal sai Scarponi aga kolme kuu pikkuse võistluskeelu, sest oli seotud kurikuulsa dopinguarsti Michele Ferrariga. See oli Scarponile karjääri teiseks karistuseks – varasemalt oli ta jäänud vahele Operacion Puerto veredopingu juhtumis, vahendas Rattauudised.ee.

Scarponi sai 2012. ja 2013. aasta Girol neljanda koha, järgmisel hooajal siirdus ta Astanasse. 2014. aasta Giro pidi Scarponi kukkumise tõttu katkestama. Vabaks jäänud liidrirolli võttis edukalt üle Aru, kes kokkuvõttes kolmanda koha sai. 2015. aastal oli Scarponi üldvõidu pälvinud Vincenzo Nibali peamisi abimehi. Käesoleval hooajal pole Scarponil märkimisväärseid tulemusi ette näidata.

Ühtlasi kinnitas Astana juht Aleksandr Vinokurov, et Tour de France’il on tiimi liidriks jätkuvalt Jakob Fuglsang. Aru kalendri kohta Vinokurov selgitusi ei jaganud, lisades, et pole teada, millal itaallane täisjõuga treenima saab hakata.