Kullamäe: me polnud võitu ära teeninud

Veel 2.22 enne normaalaja lõppu oli peal külalisvõistkond, 69:68. Viimasel hetkel suutis Tartu end kokku võtta ning tallinlased nelja punktiga alistada.

„Tänast võitu me kindlasti ära ei teeninud,“ lausus tartlaste peatreener Gert Kullamäe. „Ei tahaks kuidagi treenerina uskuda, et keegi tuleb play-offidesse mütsiga lööma ja sel aastal ei saa me end ühegi meeskonna vastu lõdvaks lasta. See aga, mis täna platsil iseäranis esimesel poolajal tehtud sai, oli andestamatu. Tore, et punkti tabelisse kirja saime, aga ära me seda teeninud ei olnud.“