Võrkpalli noortekoondised alustavad jahti EM-finaalturniiri pääsme nimel

Tegemist on ajaloolise valiksarjaga, sest noormeeste U-17 ja neidude U-16 vanuseklassile toimub Euroopa meistrivõistluste finaalturniir sellel suvel esmakordselt.

Kõrgemate eesmärkidega läheb valikturniiri otsustavale faasile vastu Toomas Jasmini ja Raigo Tatriku juhendatav noormeeste koondis. „Meie eesmärk on pääseda EM-finaalturniirile ja kui me sinna ei saa, on see minu jaoks pettumus,” lausus koondise peatreener Jasmin.

Bulgaaris Sofias toimuval valikturniiril läheme võõrustajate kõrval vastamisi Islandi ja Rumeeniaga. Kokku on noormeestel valiksarja teises ringis viis alagruppi. Finaalturniirile pääsevad nende võitjad ja parim teise koha omanik. Kuna ülejäänud alagrupid on kolmeliikmelised, ei lähe parima teise koha omaniku selgitamisel arvesse mäng meie alagrupis neljandaks jäänud võistkonnaga. Koha juuli alguses Türgis toimuvale finaalturniirile on korraldaja kõrval taganud valiksarja esimese ringi ehk regionaalsete turniiride parimad, kelleks olid Itaaalia, Kreeka, Soome, Tšehhi ja Venemaa. Meie noormehed said tugeval Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel teise koha. Ainus kaotus tuli vastu võtta Poolalt, idanaabrite vastu napsati ülimagus 3:2 võit. Lõpuks kogusime Venemaaga sarnaselt ühe kaotuse kõrvale neli võitu, ent määravaks sai meie väiksem punktide arv.

Valmistudes algavateks valikmängudeks, pidas meie koondis eelmisel nädalalõpul Kuortanes neli kontrollkohtumist koha juba EM-finaalturniiril taganud Soomega. Kahes esimeses mängus olid väljakul põhikoosseisud ja need matšid võitis Eesti järelkasv 3:2 ja 3:1. Ülejäänud kahes kohtumises andsid treenerid põhimeestele puhkust ja neist vastasseisudest saime ühe 3:1 võidu ja ühe 1:3 kaotuse. „Kontrollturniir oli meile hädavajalik, sest viimati kohtusime poistega novembris toimunud EEVZA turniiril. Tuletasime meelde, mida treeneritena nõuame ja millist mängupilti näha tahame,” rääkis Jasmin. „Kokkuvõttes läks kõik plaanipäraselt. Saime ka varumeestele mänguaega anda, kes said sellest enesekindlust juurde ja olen kindel, et nad on EM-valikturniiril vajaduse korral valmis mängu edukalt sekkuma,” lisas ta.

Valikturniiri avamängus lähevad meie noormehed neljapäeval kell 18.30 vastamisi Bulgaariaga, reedel kell 16.00 mängime Rumeeniaga ja 24 tundi hiljem Islandiga.

Neidusid ootab Holtes põhjamaine grupp, kuhu kuuluvad meie ja taanlannade kõrval Belgia ja Island. Reedel kell 17.00 avame turniiri suurfavoriit Belgia vastu, laupäeval kell 19.30 on vastas Taani ja pühapäeval kell 17.00 Island. „Belgia tase on harukordselt kõrge, Island ja Taani peaksid olema meie jaoks mängitavad vastased. Samas andsid soomlased märku, et Taanil on kokku saanud eriliselt tugev aastakäik. Tavaliselt pole Taani nende jaoks eriline vastane olnud, ent nüüd novembris toimunud Põhjamaade regionaalsel turniiril oli soomlannadel nendega tükk tegemist,” rääkis Eesti neidude koondise peatreener Peeter Vahtra.

Neidudel on teises ringis kokku neli alagruppi, kust pääsevad edasi neliku võitjad ja kaks paremat teise koha omanikku. Lõppvõistlus vältab 21.-29. juulini Bulgaarias, kuhu regionaalsete turniiride võiduga tagasid koha Itaalia, Soome, Tšehhi, Türgi ja Venemaa.

Neiud läksid eelmise nädala lõpus kontrollmängudes koduväljakul vastamisi Läti ja Soomega, ent võidurõõmu neis matšides kahjuks maitsta ei õnnestunud. „Lätil oli selgelt parem kokkumäng, mis on ka mõistetav, kui kaheksa mängijat on igapäevaselt treenimas peatreeneri spordiklubis. Soomlannad on selle koondise aga juba kaks ja pool aastat tagasi kokku võtnud ja on tehnilistes elementides meist selgelt ees. Eks meie peame siit ka oma järeldused tegema ja võib-olla samuti noortekoondisi varem kokku võtma ja varem alustama neli-nelja asemel kuus-kuuele mängimist,” rääkis Vahtra. „Pikki ja sihvakaid tüdrukuid on meil koondises küll. Loodetavasti teevad nad lähiajal valiku veelgi enam võrkpallile pühenduda. Algavale EM-valikturniirile läheme hea tujuga ja kõvasti võitlema,” lisas peatreener.

Noormeeste koondisesse kuuluvad: Jan Solovjov, Henry Holm, Märt Tammearu, Andero Karuks, Rasmus Meius, Richard Voogel, Robin Alba, Iljan Helendi, Tony Tammiksaar, Mattias Rahuoja, Allar Keskülla, Markus Maila. Peatreener Toomas Jasmin, treener Raigo Tatrik, füsioterapeut Hardi Paas, mänedžer ja statistik Mihkel Sagar.

Neidude koondises mängivad: Brittany Tool, Kätriin Põld, Ragne Rahuoja, Eva Liisa Kuivonen, Helen Roman, Helena Loos, Maren Mõrd, Laura Laas, Emma-Stiina Rohtla, Anni-Ly Abel, Laura Kaur, Lizet Tüvi. Peatreener Peeter Vahtra, treener Margit Keerutaja, füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Helen Veermäe.