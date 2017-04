Juhkami ja Teppani koduklubil on pooled kuldmedaliks vajalikud võidud käes

Tiitlikaitsja Tiroli võidus oli sarnaselt esimesele vastasseisule suurim roll Juhkamil, kes seekord kogus 17 punkti, vahendas Volley.ee.

Finaalseeria esimeses mängus võõrsil 3:1 (22, -21, 17, 17) võidu teeninud Innsbrucki meeskond loovutas ka korduskohtumises Bleiburgi SK Posojilnica Aich/Dobile ühe geimi, kui koduväljakul jäädi peale 3:1 (18, -22, 10, 22) tulemusega.

Seeria esimeses vastasseisus võitjate poolel 15 punktiga suurima saagi kogunud Juhkami oli ka eilses teises kohtumises Tiroli resultatiivseim, tuues kodupubliku ees 17 punkti. Eriti hoos oli eestlane rünnakul, kus nurgaründaja tegutses vaid ühe eksimuse juures suurepärase 68-protsendilise efektiivsusega - 25-st üritusest lõppesid punktivõiduga 17. Pallingu vastuvõtul näitas Juhakmi samuti igati silmapaistvat 65-protsendilist täpsust. Avamängus esimese geimiga kaks punkti toonud Teppan jäi põhitegijate hulgast välja ka eile, kui vaid teises geimis episoodiliselt väljakul käinud Eesti koondislane realiseeris ainsa tõste, kuid eksis ka ainsal pallingul.

Juhkami rõhutas geimide algfaasi tähtsust: "Alustasime eile samas koosseisus, millega eelmise mängu lõpetasime. Meie mängus on väga oluline, kuidas geimi alguses minema saame ja hea näide oli teine geim, kus lasime vastased 2-3 punkti kaugusele ja lähemale neile enam ei saanudki. Kui suudame geimi alguses ise juhtima minna, siis üldjuhul hoiame edu lõpuni."

Eesti koondislasele pakkus enim rahulolu kindel pallingu vastuvõtt. "Individuaalses plaanis oli eilne finaalivääriline esitus. Finaalid ongi sellised, kus tuleb enda parimaid esitusi näidata. Rõõmu teeb see, et vastuvõtul olen olnud viimased mängud kindel ja see on vast olulisemgi kui rünnak. Rünnakul tulevad need punktid meeskonnale kellegi poolt alati ära, aga kui vastuvõtul laguneme, siis läheb ka rünnakul raskeks. Ilmselt tulevad vastased järgmises mängus peale väga riskeeriva mängujoonisega ja peame selleks valmis olema," lisas Juhkami.

Nelja võiduni peetava finaalseeria kolmas vaatus on kavas laupäeval Bleiburgis.