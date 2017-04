U-18 korvpalli EM-i peaareeniks on Kalevi Spordihall

Logo on valmistanud kunstnik Karmo Ruusmaa, kelle kätest on tulnud varemgi hääd korvpallikraami. Meenutagem ka Riia EM-i sümboolikat, Ballzy taieseid ja varasemast ka mitmeid ajakirja Basketball kaasi.

Turniir peetakse 28. juuli-6. augustil Tallinnas ning selle peaareeniks on Kalevi Spordihall, teisteks saalideks Audentese SH ja TTÜ SH. Osalejaid on turniiril 24 ning igast grupist saab veerandfinaali ainult kaks paremat.

"U-18 EM on meie selle aasta suurprojekt, kõige olulisem ja vastutusrikkam üritus. Selle õnnestumine on meile auasi, töö käib juba jaanuarist saadik," ütles Keio Kuhi, EKL-i peasekretär. „Eelarve on 600 000, meie jaoks väga suur summa. Otsime ka inimesi turniiriks appi, niisamuti sponsoreid. Meie noor kuid talendikas meeskond väärib seda, et turniir saaks võimalikult esinduslik ja publikurohke.“

EM-i B-divisjon 28. juuli-6. august 2017 Tallinn, Eesti

A: Suurbritannia, Rootsi, Holland, Tšehhi, Luksemburg, Albaania

B: Horvaatia, Gruusia, Bulgaaria, Ungari, Island, Valgevene

C: Iisrael, Poola, Portugal, Austria, Rumeenia, Azerbaidžaan

D: Eesti, Belgia, Taani, Šveits, Iirimaa, Makedoonia

Eesti koondise peatreener on Vaido Rego, abitreenerid Indrek Reinbok ja Gert Kullamäe, abitreener/mänedzer Martin Rausberg