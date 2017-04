Eesti naiste jalgpallikoondis lõpetas eelringi napi kaotusega

Erinevalt eelmistest päevadest, kus Eesti näitas statistika poolest vastastest paremat mängu, oli kohtumine Kasahstaniga üsnagi võrdne ja esimene poolaeg möödus tasavägiselt. Kummalgi naiskonnal skoori avada ei õnnestunud. Kasahstan, kes jahtis võitu, et säilitada edasipääsulootus, nõelas 62. minutil läbi Julia Nikolajenko. Kasahhitar kasutas ära Eesti mängijate eksimuse, lõigates söödu vahelt ning Getriin Striginil ei olnud võimalust lähedalt tulnud lööki tõrjuda. Eestlannadel avanes mängu lõpu eel ka hea võimalus seis viigistada, kuid Ulrika Tülp saatis vastaste trahvikastis palli üle värava, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

"Me läksime täna mängima selgelt teistsuguse plaaniga. Andsime meelega vastaste poolel mingis mõttes initsiatiivi ära. Kuna neil oli ees kolm-neli head mängijat, siis oli meie plaan neilt ruum ja palliga tegustsemise võimalus ära võtta. See toimis küllaltki hästi. Meie mängijad täitsid oma ülesandeid, kuni üks õnnetu omavaheline kommunikatsiooniviga põhjustas selle, et kinkisime ise vastastele värava. Samas oli meil ka pärast võimalus tagasi lüüa, aga me ei saa kuidagi seda palli väravasse. Lõpus läksime riski peale ja julgemalt rünnakule." kirjeldas koondise peatreener Indrek Zelinski mängu käiku.

Eesti lõpetas turniiri kolme kaotuse, neljanda koha ja väravate vahega 1:7. Alagrupivõidu teenis ja pääses valikturniirile Kasahstan. Teisele ja kolmandale kohale tulid vastavalt Läti viie ja Gruusia nelja punktiga. Need naiskonnad tegid täna omavahel 1:1 viigi. Teistest alagruppidest pääsesid edasi Albaania, Iisrael, Fääri Saared ja Moldova.

Zelinski võttis turniiri kokku ja rääkis asjadest, mida parandama peaks. "Võistkond oma mängu ja hingestatusega väärisid palliga mängu eest palju enamat, kui me siit realistlikult saime. Kes mänge nägi, nägi, et me jõuame vastaste väravani, aga vaevleme sellega, et ei suuda neid momente väravaks realiseerida. See on asi, millega mängijad individuaalselt oma klubide juures peavad tööd tegema. Tekitasime kõigi vastaste vastu momente ja, kui me suudame vältida lihtsaid eksimusi kaitses, siis hakkavad need asjad ka ülesmäge minema. Praegu peame meie - nii mängijad kui ka treenerid kõvasti tööd tegema ja uskuma sellesse, mida tüdrukud tegelikult suudavad. Mängijad näitasid kõigis kolmes kohtumises, et täidavad neile pandud individuaalsed ülesanded väljakul, aga kohati tulevad apsakad sisse, mis meile väravad maksavad ja samas teises väljaku otsas ei suuda me enda palle väravasse lüüa. Ütlesin ka mängijatele, et pea tuleb püsti hoida ja võistkondades tööd edasi teha. Need, kellel on vaja tööd teha realiseerimisega, peavad sellega tegelema. Kes on sellises positsioonis, et peavad palli värava ette viima, peavad olema kindlad, et see pall ka läheb värava ette. Kaitsemängijad peavad tegelema kaitsemängu erinevate nüanssidega, mis vahel ununevad ja, mida peab väljaku äärest meelde tuletama. Mäng mängult muutuvad need asjad automaatsemaks ja tänu sellele saame ühe sammu edasi astuda."