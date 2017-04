Kiiruisutaja Liiv panustab ühisstardist sõidule

"Puhkus on läinud hästi ja juba olen alustanud treeningutega," ütles Liiv ETV-le. "Praegu on kindel, et jätkan kanadalasest treeneriga ning esimene laager toimub juulis arvatavasti Hollandis. Hetkel ma ei tea, kellega koos treenima hakkan, see selgub tulevikus."

Liiv kuulub Gabriel Girardi tiimi. "Lisaks minule on seal kaks sakslast," tutvustas Liiv võistkonda. "Ma töötasin sama treeneriga juba möödunud hooajal ja olen teinud sellest analüüsid. Kõige suurem areng tuli mul 1500 meetris ning kuna olümpial on esimest korda kavas ühistardist sõit, siis panustan selle peale ja enda lemmikdistantsile 1000 meetrile."

Liiva meelest tuleb tal eeskätt lihvida sprinti. "Vajan sprindikiirust juurde," sõnas Liiv. "Vastupidavust on alati kerge treenida, kuid sprinti on raske leida."