Kristjan Ilves sihib olümpiamängudel esikümne kohta

Kuigi tuleval aastal toimuvad PyeongChangis olümpiamängud, kavatseb Ilves hoo üles saada sügisel. "Tahaksin juba kohe hooaja alguses olla vormis," ütles Ilves ETV-le. "Tundes ennast, siis hooaja keskel võib tulla ärakukkumine, sest pole veel nii head põhja all kui vaja. Kõige suuremad sihid on ikka seatud olümpiamängudega ja ise arvan, et Lõuna-Koreas on reaalne saavutada kümnes koht."

Ilvese treenerist isa Andruse sõnul jätkatakse sissetallatud rada pidi. "Suuri muudatusi me ei tee," lausus Andrus Ilves. "Väikesed muudatused on võimalikud, aga nendest ei saa veel rääkida, sest need on täpsemalt paika panemata."