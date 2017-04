Noorsportlase stipendiumi sai 32 andekat atleeti

Eesti Olümpiakomitee asepresident, tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on järelkasvuprojektist „Märka järgnevat põlvkonda“ kujunenud oluline osa tulevikutegijate tunnustamisel. „Eesti spordi järelkasvu väärtustamine ning sportlaste tugi- ja toetussüsteemi arendamine on EOK üks prioriteete. Äsja käivitasime laiapõhjalise noorte saavutusspordi toetussüsteemi, kuid sealjuures peame vajalikuks jätkate ka tava eristipendiumitega tunnustada ja esile tõsta neid noori, kes on oma potentsiaali asunud juba tõestama ka rahvusvaheliselt,“ ütles Tõniste.

Järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ 2017. aasta koosseisu kuulutas EOK kolmapäeval välja Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Tiimi kuuluvad sportlased ja nende treenerid nii suve- kui ka taliolümpiaaladelt, kaasatud on ka mitteolümpia-, pallimängude ja paraspordialad. Eraldi stipendiumid määratakse andekamale üliõpilas- ja kaitseväesportlasele ning nende treeneritele. EOK järelkasvuprojekti tänavusse põhikoosseisu kuuluvad aastatel 1994-1997 sündinud sportlased, kes on võistelnud täiskasvanute tiitlivõistlustel. Täiendavalt on kaasatud põhikoosseisust nooremad ja eriti noored talendid. Kokku teenisid stipendiumi 32 sportlast 25 spordialalt:

Aimar Andruse (maadlus), Ralf Aron (vormel), Kristjan Ilves (kahevõistlus), Taavi Jurkatamm (korvpall), Joosep Karlson (aerutamine), Tanel Kasenurm (saalihoki), Karel Kutsar (motokross), Kristin Kuuba ja Helina Rüütel (sulgpall), Anett Kontaveit (tennis), Ottomar Ladva (male), Katrina Lehis (vehklemine), Janno Ligur (rallikross), Marten Liiv (kiiruisutamine), Deniss Losnikov (võrkpall), Tanel Paabo (karate), Andres Petrov (snooker), Ülljo Pihus (käsipall), Kristjan Rosenberg (kergejõustik), Vladislav Žarov (taekwon-do), Marie Turmann (curling), Janek Õiglane (kergejõustik). Edaspidi kuulutatakse välja veel järelkasvutiimi pääsenud jalgpallur ja jäähokimängija.

Noore talendi stipendiumi pälvisid Kenneth Raisma (tennis), Kelly Sildaru (freestyle suusatamine) ja Kregor Zirk (ujumine), väga noore talendi stipendiumi Mai Narva (male) ja Sander Sarlin (veemoto). Kaitseväesportlase eristipendiumi teenis Reino Velleste (jahilaskmine) ja üliõpilassportlase eristipendiumi Sten Olmre (korvpall). Paraolümpiasportlase stipendiumi sai Brenda Tilk (ujumine).

Sportlaste treeneritena said stipendiumi Erko Aabrams, Rain Aleksandrov, Sven Andresoo, Ando Aron, Kaja Haljaste, Andrus Ilves, Toomas Jasmin, Katrin Klaup, Andres Kuhi, Argo Kungla, Mihhail Kõlvart, Rait Käbin, Kaido Külaots, Jaanus Ligur, Harri Lill, Ülo Mets, Ülle Milk, Kalmer Musting, Mart Mäerand, Helen Nelis-Naukas, Õnne Pollisinski, Koit Põder, Mati Pärnasalu, Tõnis Sildaru, Aleksandr Zõkov, Väino Treiman ja Indrek Visnapuu.

Järelkasvutiimi tänavuse koosseisu patroon on legendaarne jalgpallur Mart Poom, kelle sõnul on noorte talentide märkamine ja nende käekäigul silma peale hoidmine olulised tegurid, mis noortel tippu pürgimist jätkata aitavad. „Tean omast kogemusest, et üleminek täiskasvanute klassi on kriitiline periood, kus igasugune toetus ja hea sõna on olnud alati suureks abiks. Minu rahvusvaheline sportlaskarjäär sai alguse vanuses 20+ eluaastat. Olles suurte väljakutsete lävel, oli väljastpoolt saadud toetus ja märkamine just see, mis innustas veelgi enam pingutama ja enda võimeid parimal viisil realiseerima. Loodan, et kuulumine „Märka järgnevat põlvkonda“ projekti aitab noortel leida enesekindlust ja sisendab veendumust, et nad on õigel teel,“ ütles Poom.

Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot, eristipendiumid 1000 eurot. Treenerite stipendiumid on samuti 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab EOK, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase ning nende treenerite stipendiume rahastab toetaja Estiko.

Eesti Olümpiakomitee käivitas „Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvuprojekti 2013. aastal. Viie aastaga on andekaid noorsportlasi ja nende treenereid projekti kaudu toetatud kokku enam kui 370 000 euroga.