Visnapuu: Kotsar võitis ameeriklaste usalduse

"Selliste hetkede üle tunneme rõõmu, kuid samas tuleb kahe jalaga maa peale jääda, sest tegemist on võistkonnaalaga," ütles Kotsari treener Indrek Visnapuu ETV-le. "See, et ta sai kohe esimesel aastal nii palju mänguaega, näitab seda, et teda usaldatakse."

South Carolina jõudis poolfinaali, kus kaotas lõpuks teise koha saanud Gonzaga ülikoolile. "Võistkonna edu on South Carolina ülikoolile, Maigile ja Eesti korvpallile suur tunnustus," sõnas Visnapuu. "Paljud said teada, et Eesti on olemas ja siin mängitakse korvpalli. See, mida Maik edasi teeb, sõltub eelkõige temast endast. Tema puhul on kõik teed võimalikud."