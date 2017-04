Ameerikasse siirduv Jurkatamm: olen valikuga rahul

"Toetusest on abi järgmisel aastal Ameerikas lennupiletite ostmisel," ütles Jurkatamm ETV-le.

Jurkatamm esindas tänavu kõrgliigas G4S Noorteliigat, kes kaotas kõik kohtumised. "Sihiks polnud võidud, vaid endast füüsiliselt tugevamate meeskondade vastu mängides kogemuse saamise," sõnas Jurkatamm, kes suvel siirdub Ameerikasse. "Ma ei saa öelda, kes mu värvas, kuid olen valikuga rahul."

Jurkatamme treener Indrek Visnapuu usub, et noormehele tuleb aeg Ameerikas kasuks. "Tema puhul on rõõm, kuid ta saab kogu hooaja kaasa mängida," lausus Visnapuu. "Ta on hilise kasvamise ja kehalise arenguga. Taavi puhul peab leidma balansi, et ta liiga rutakalt treeningprotsessis ei liiguks. Ma usun, et Ameerikas hakatakse teda mitmekülgselt arendama. Kui tehniline baas on omandatud, siis sellises vanuses toimub edasiminek füüsilise poole pealt."