Steinburg ja Meier alustasid Portugali mägirattatuuri võiduga

Steinburg kirjutas, et enesetunne oli hea, eriti hea minek oli tõusudel, vahendab Spordipartner.ee. "Kahjuks oli mul ebaõnne. 20. kilomeetril hakkas tagumime jooks imelikult all ujuma. Jäin kohe seisma, kuna arvasin, et äkki kumm puru, aga selgus, et tagajooks täitsa kaheksas. Ju oli kuskil mingi paugu saanud. Samuti purunes üks kodar. Väänasin selle teise taha kinni ja saime jätkata. Terve sõit oli selline ebameeldiv ujumise tunne. Mingi hetk hakkas rattal hull kolin. Arvasin, et kassett on äkki lahti. Tundus selline hääl, aga mingi hetk järsku kadus sadul alt. Õnneks midagi kaduma ei läinud ja saime selle uuesti kuuskantidega tagasi keeratud," märkis Steinburg.

Täna on kavas 63 km etapp koos 1850 tõusumeetriga. Homme on kõige raskem päev - 95,8 km ja 3220 m tõusu. Tuur lõppeb laupäeval.