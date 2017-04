Iniesta andis lubaduse: me tuleme sellest seisust välja

Paulo Dybala kahest avapoolaja väravast ning kaitsja Giorgio Chiellini pealöögist 3:0 hävinud Barcelona, kelle kapten Andres Iniesta jättis üks-ühele olukorra löömata väravavahi Buffoni vastu, teab, kuidas imesid sünnib ning mida kõike võib Nou Campil juhtuda. Seis on ühe värava võrra roosilisem kui PSG vastu, ent Juventuse kaitse on palju suurem pähkel, mida läbi hammustada, kirjutab Soccernet.ee.

"Me tuleme sellest seisust võitjatena välja kui me mängime nii nagu peab. Me tegime halbu vigu, eriti esimesel poolajal. Nad karistasid meid kahe väravaga, kuid teisel poolajal me väärisime vähemalt üht väravat. Kuigi, me ei tunne end nii halvasti kui Pariisis, ent meil on järjekordne raske katsumus ees," ütles Iniesta uefa.comile.

Allegri räägib veidi juba finaalist: "Ma pean oma mängijaid õnnitlema, kuid ei tasu unustada et üks mäng on veel mängida. Barcelonal oli mitu head võimalust teisel poolajal, kuid see on täiesti normaalne, et andsime neile võimalusi, eriti kui vastaseks on selline tiim nagu Barcelona. Ma arvan et võit oli väga tähtis samm meie eesmärgi suunas - jõuda finaali."

Dybala kohta: "Dybalal oli uskumatu mäng, kuid rääkides ainult ühest mängijast oleks lugupidamatu teiste Juventuse mängijate osas, sest kõik mängisid suurepäraselt. Me lõime kolm väravat ning suutes taga nulli hoida on ülimalt oluline."

Eilse mängu peakangelane, kaks väravat löönud Dybala ise: "Me mängisime hea mängu ja me kasutasime oma võimalusi pea maksimaalselt ära. See on kindlasti väga hea tulemus, millega Barcelonasse minna. Ma olen lapsepõlvest saadik unistanud mängudest nagu see oli. Meil on väga hea vorm hetkel ning me mängime väga suure enesekindlusega, kuid me ei tohi lõdvaks lasta sest Nou Campil saab väga raske olema."