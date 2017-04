Baltikumi ringrajahooaeg saab alguse Riias, Bikernieki ringrajal

„Selle hooaja avavõistlus „DEWALT Grand Prix” saab meie jaoks olema suur väljakutse. See võistlus saab olema üks ambitsioonikamaid peale 80ndate lõpus toimunud võistlusi. Esimest korda ajaloos on Riial au avada Põhja-Euroopa tsooni meistrivõistlused ning esimest korda saab Bikernieki rajal näha selliseid võistlusklasse nagu - Porsche GT3 Cup ja V8 Thundercar, ” sõnas võistluse korraldaja Andis Meilands.

Lisaks Porsche GT3 ja võimsate V8 Chevrolet Camaro klassi sõitjatele on NEZ (Põhja-Euroopa tsoon) hooaja avavõistlusele starti tulemas ka V1600, Legends ja BMW Xtreme klasside võistlejad. Eriti põnev saab kindlasti olema Legendsite sõit, kus parimatele Soome ja Rootsi sõitjatele on vastu astumas ka Baltikumi parimad. Eesti sõitjad on osalemas klassis BMW Xtreme.

Lisaks NEZ meistrisarja osalejatele on aprilli viimasel nädalavahetusel Riias hooaja avastarti tegemas ka Baltikumi meistrivõistluste klasside - Balti Turismiautod ja Kumho Tyre Challenge osalejad.

Baltikumi meistrivõistluste klassides on osalemas ka mitmed Eesti võidusõitjad nagu Peeter Peek, Enar-Klaus Kunman ja Steven Puust. Kindlasti on Eesti võistlejate arv veel kasvamas, sest võistlusele registreerimine on alles täies hoos.

Ringrajahooaja esimeselt võistluselt ei puudu ka BEC 4H ehk Baltikumi 4 tunni kestvussõidu meistrivõistlustel osalejad. Möödunud hooaja viimasele võistlusele startis 24 meeskonda ning sama põnev tõotab tulla ka algav hooaeg. Eestlastest on selles klassis startimas mitmekordsed Eesti meistrid Raimo Kulli ja Sten Pentus.

Kõigi autospordi ajaloo fännide rõõmuks on lisaks tänapäevastele võistlusautodele rajale tuiskamas ka vanemad GAZ ja VAZ autod ning samast ajastust pärit vormelid.

DEWALT Grand Prix sõidetakse 29. aprillist - 1. maini Riias, Bikernieki ringrajal. Kokku on kolme päeva jooksul rajale tulemas üle 25 võistlusklassi ning üle 250 võistleja.

Kogu võistlusnädalavahetuse info ja osalejate nimekirja leiab www.batcc.eu

Balti meistrivõistluste hooaja teine etapp sõidetakse 27.-28. mail kodusel auto24ringil . Aasta kolmas võistlus „Riga Summer Race“ sõidetakse 18.-20. augustini taaskord Riias ning hooaja lõpetab 23.-24. septembril toimuv Pärnu etapp.