Orienteerumispäevakute hooaeg alustab suure eesmärgiga

Esimesed päevakud toimuvad sel nädalal Tallinnas, Põlvas, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplas, Tartus, Võrumaal, Värskas ja Pärnumaal. Uute huviliste toomiseks ala juurde on kevadel väljas ka koolitustelgid - eile, 10. aprillil Tallinnas Lepistiku pargis, täna, 11. aprillil Taevaskojas, 12. aprillil Tartus Ropkas ja 13. aprillil Tallinnas Männikul.

Orienteerumisliidu esindaja Mait Tõnissoni sõnul on orienteerumine hobi, mis parandab nii vaimset kui ka füüsilist tervist ning sellega tegelemine jõukohane pea igaühele. "Orienteeruda võib igas vanuses, igal aastaajal ja just sellise koormusega, nagu on jõukohane," sõnas ta. Päevakute korraldajad pööravad tähelepanu ka sellele, et sündmusest saaks osa võtta kogu perega. Nii on paljudel päevakutel olemas tillu- ja nöörirajad lastele alates 3. eluaastast ning mitmes kohas, näiteks Tallinna orienteerumisneljapäevakutel, tagatud lastehoid.

Sel aastal sõlmis Eesti Orienteerumisliit kolmeaastase koostööleppe RMK-ga, kelle tegevuse üheks eesmärgiks on propageerida looduses liikumise võimalusi ja tervislikke eluviise. "Metsamehed on juba oma loomult orienteerujad ja loomulikult näeme me hea meelega, kui üha rohkemad eestimaalased avastavad selle ala võlud," kommenteeris koostööd RMK esindaja Ulvar Kaubi.

"Kus mujal kui ise metsas liikudes saab veenduda selles, et mets ei hakka Eestimaa pealt otsa saama ning et hüvesid, mida mets meile pakub, on rohkelt - mets kui elupaik, mets kui puidu saamise allikas, mets kui hingekosutus ja koht, kus on mõnus liikuda." RMK on Eesti orienteerumisklubidega koostööd teinud aastaid, pakkudes sobivaid maastikke ja arvestades oma tööde planeerimisel orienteerujate soovidega.

RMK Eestimaa orienteerumispäevakute kohta leiab infot veebilehelt www.paevakud.ee ja sarja Facebook'i lehelt. Päevakuid korraldavad 18 erinevat klubi, igal oma orienteerumispäevakute sari.