Algas registreerimine 10. aastat peetavatesse suvelaagritesse

Esimene laagrinädal leiab aset 12.-16. juunini ja teine 7.-11. augustini. Laagreid võõrustavad Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare, Põlva, Valga, Viljandi, Võru, Kärdla, Keila, Ahtme, Antsla, Avinurme, Häädemeeste, Kadrina, Keeni, Kihnu, Kilingi-Nõmme, Kose, Laagri, Leisi, Lihula, Saue, Tamsalu, Vinni, Väätsa ja Ülenurme.

Registreerimine juuni laagritesse kestab kuni 29. maini ja augusti omadesse kuni 24. juulini või seni kuni kohti jätkub. Osalema on oodatud kõik 2005.-2010. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, mõnedes laagrites on sünniaastateks 2006-2010.

EJL-i ja Rimi suvelaagrite eesmärgiks on tuua rohkem noori spordi juurde, tugevdada tervist ning arendada kehalisi ja vaimseid võimeid.

„Arvestame laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse küpsemise erinevustega. Laagrites saavad osaleda 6 - 12 aastased (sünniaastad 2005 - 2010) lapsed ning varasem kokkupuude jalgpalliga pole oluline," ütles EJL-i rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas.

Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu poolt valitud ning koolitatud noortetreenerid, mis tagab kvaliteetse treeningu ühildamise laste mängulõbuga. Laagri plaan näeb ette, et kõikidel päevadel toimub laager kellaaegadel 9.30 - 17.00. Laagri viimane päev, reede, algab samuti kell 9.30 ning lõpeb kell 13.00. Laagripäev on jaotatud osadeks: hommikuti kerge treening, millele järgnevad lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal. Laagri lõpus jagatakse väikeseid auhindu või diplomeid, mille lapsed saavad endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.

Ekskursioonipäevaks Tallinnasse on kolmapäev või neljapäev, alustades tegevustega kella 11 paiku ja lõpetades orienteeruvalt 17.00. Lapsed saavad võimaluse kohtuda professionaalsete jalgpalluritega, saada neilt inspiratsiooni ja näha oma kangelasi lähedalt.

Laagri 80 eurose hinna sees on: jalgpallivarustus, mis sisaldab lühikeste varrukatega ning osaleja eesnimega särki, lühikesi pükse ja kedrasid (helesinine/must/helesinine); vesi ja puuviljad kogu päev jooksul; soe lõunasöök (v.a reedel); ekskursioonipäev; diplom ja meened mälestuseks.

Kui lapsevanem soovib lapse registreerida nii juuni kui ka augusti laagrisse, siis teine laager maksab 63 eurot, augusti laagrisse registreerimisel tuleb sellisel juhul kasutada juuni laagri kinnituskirjas olevat linki. Lisainfo ja registreerimine SIIT.