Politseiülem: pommirünnaku sihtmärk oligi Borussia jalgpallitiim

Teisipäeva õhtul toimunud pressikonverentsil kinnitas Dortmundi politseiülem Gregor Lange pressikonverentsil, et linnas toimunud pommirünnaku sihtmärgiks oli tõenäoliselt just Dortmundi Borussia jalgpallimeeskond, kelle hotelli kõrval kolm lõhkekeha plahvatasid.

Jalgpallitiimi buss oli just alustanud hotellist sõitu staadionile Meistrite liiga mängule AS Monaco vastu, kui pommid plahvatasid. Rünnakus sai viga Borussia kaitsja Marc Bartra, kellele tehti hilisõhtul haiglas ka operatsioon. Mehe elu ohus ei ole.

Politseiametnike sõnul leiti sündmuskohalt ka üks asjaga seotud kiri, kuid rohkem selle kohta informatsiooni ei jagatud.

"Veel pole teada, mis tagamõttega rünnak korraldati," kommenteeris Lange pressikonverentsil ning lisas, et hetkel on alust arvata, et rünnaku sihtmärgiks oligi Borussia meeskonna buss.

Ajaleht Bild teatas tundmatuks jäävale allikale tuginedes, et lõhkekehad olid peidetud tee ääres asuvatesse põõsastesse. Politsei esindaja kinnitas vaid, et pommid plahvatasid tõesti väljaspool bussi.

Bussil purunesid plahvatuse tõttu aknad, kuid suurt viga sõiduvahend ei saanud. Kõige õnnetumalt läks 26-aastasel Borussia hispaanlasest kaitsjal Bartral, kes murdis parema käe randmes luu ning teda pidi seetõttu opereerima.

"Kui buss keeras peatänavale, siis käis hirmus kärakas... tõsine plahvatus. Me kõik panime pead peitu. Ma istusin tagumises reas Bartra kõrval ja me saime klaasikildudega pihta," kommenteeris Dortmundi väravavahti Roman Buerki.

Terrorismiekspert Davis Lewin sõnas Bildile, et tema hinnangul olid lõhkekehad "üsnagi nõrgad" ning see ei ole terroriorganisatsioonile ISIS omane.

"Selle rünnaku käekiri ei ole islamiäärmuslastele sarnane. Samas, ISIS on avalikult kutsunud oma järgijaid valmistama kodus pomme ja neid siis avalikult lõhkama. Poleks esimene kord, kui sellised rünnakud ei lähe päris plaanipäraselt. Hetkel on vara öelda, kes selle rünnaku taga on," selgitas Lewin.

Dortmundi Borussia ja AS Monaco mäng toimub UEFA sõnul kolmapäeva õhtul.