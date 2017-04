Põhjala tahab leida tasakaalu saavutus- ja harrastusjudo vahel

Vähem kui kuu aja eest hääletas Eesti Judoliit oma presidendiks taas Aavo Põhjala, kes soovib, et klubid pakuks erineva tasemega ala harrastajatele kvaliteetset teenust ja loodab, et kogenumad tippmehed tulevad Euroopalt koju medaliga.

"Minu esimene tsükkel oli presidendina vaid kaks aastat pikk ja rohkem selline tule kustutamine. Jätkan, sest nüüd saab nelja aasta jooksul sisulise tööga tegeleda," ütles judokate poolt taas presidendiks valitud Aavo Põhjala.

Põhjala soovib, et ala leiaks hea tasakaalu saavutus- ja harrastusjudo vahel. "Statistika ütleb, et ainult 5-10 protsenti tahab tegeleda saavutusspordiga, aga tuleb pakkuda ka ülejäänutele tegevust, et nad jääksid judo juurde. Selleks on meil nelja aasta peale kavandatud erinevaid üritusi ja meetmeid. Loodame, et kõik läheb natuke laiemaks ja paremaks."

Judoga tegelejaid on Eestis hetkel üle 3700. Lisaks harrastajate arvu tõstmisele loodab Põhjala, et laieneb ala geograafia. Näiteks B-klassis on täna kõva tegija võrukate klubi Rei. "Soovin, et klubidel oleks eelkõige hea kvalifikatsiooniga treenerid ja nad pakuks igas vanuses harrastajale kvaliteetsemat teenust," ütles eesmärkidest rääkides Põhjala.

Alaliidu treenerite nõukogu on välja valinud ka EM-ile sõitjad. Raskekaalus läheb Juhan Mettis, kuni 100 kg seas Grigori Minaškin, kuni 90 kg Mattias Kuusik ja Klenn Kaljulaid ning kuni 81 kg seas Kristjan Tõniste. Kuus EM-medalit võitnud Martin Padariga noorteturniiril mõtteid vahetanud Põhjala sõnul ootab judoliit, et Minaškin võtaks nagu mullugi EM-ilt medali ja sammu poodiumi poole teeks Juhan Mettis.

"Mettis ei ole küll täiskasvanute hulgas medalile jõudnud, aga loodame, et pärast traumade perioodi suudab ta ennast EM-iks viia sellisesse konditsiooni, mis lubab võidelda esiviisiku kohtade eest," lisas Põhjala.

EM toimub järgmise nädala lõpus Varssavis.