Esimesena tagas koha finaalis valitsev Eesti meister

Nende finaalivastane selgub neljapäeval, kui otsustava lahingu peavad Tartu Ülikooli spordihoones Bigbank Tartu ja Rakvere Võrkpalliklubi, vahendas Volley.ee.

Tänast mängu alustasid paremini pärnakad, minnes avageimis juhtima 6:2 ja 12:7. Neile mõlemale kaotusseisule reageeris Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev kiiresti, võttes mõlemal juhul aja maha. "Meil oli selles seerias üks nõrkusehetk ja see oli siinsamas Pärnu saalis paar päeva tagasi toimunud teise mängu neljandas geimis, kus me emotsionaalselt natukene ära lagunesime. Selliseid asju ei saa sisse tulla ja võtsin just seetõttu ka täna väga kiiresti ajad, et öelda meestele, et midagi pole juhtunud. Meil kippusid aga juba käed väljakul laiali minema ja palju seletamist tulema. See hoog tuli maha saada, sest kui emotsionaalsed asjad suutsime siin seerias kontrolli all hoida, olime ka võidukad," selgitas peatreener mängujärgses usutluses. Ühtlasi kiitis ta ka võistkonda, et hästi peeti kinni varem kokkulepitud asjadest nii bloki- kui kaitsetegevuses.

Mõtlemisajad tõid aga ka kohest kasu. Selveri rünnakute kõrvale kogunes ka hoogsalt Pärnu enda autilööke ning muud tehnilist praaki antenni löömise ja hoitud pallid näol ning pealinna võistkond noppis seitse järgmist punkti ja juhtis 14:12. Kolmel juhul jõudis Pärnu avageimis veel viigini, ent enamat mitte.

Kergemaks ei teinud olukorda ka Taavet Leppiku vigastus, kes tegi häda põlvele ja seetõttu asendas teda alates teisest geimist Sander Rätsep. Selver spurtis kohe 4:1 ette ja hoidis ka näiteks 10:5 edu. Pärnu andis aga veel viimase vastulöögi. Aleksandrs Kudrjašovsi serviässa järel oli seis 14:15 ja Rauno Tammele ette seatud edukas kolmene blokk viis Pärnu juhtima 19:18. Viimaseks juhtpositsiooniks see aga jäigi ja peamiselt Lincoln Williamsi edukate rünnakusooritustega võttis Selver lõpuks 25:22 võidu.

Kolmanda geimi iseloomustuseks piisab ehk näitajatest 22,7 protsenti ja -13. Just selline oli kahe Pärnu nurgaründaja (Kudrjašovs ja Rätsep) ja diagonaalründaja (Hindrek Pulk) kogusaldo. Williamsi rünnakuprotsent oli samuti vaid 22,2, ent austraallane tasakaalustas seda nelja ässpallinguga. Olles jäänud taha 8:17, tegi Pärnu viimase ponnistuse, noppides viis järjestikust punkti, ent see oli ka kõik. Williamsi võimas ründelöök lõpetas matši ja seeria seisuga 25:17.

"Päris ohtlikuks meil Selverile saada ei õnnestunudki. Tuleb nentida, et esmakordselt viimase üheksa-kümne aasta jooksul ei olnud minu juhendatav võistkond otsustavates mängudes sellises konditsioonis, kus oleksin tahtnud," lausus seeria kokkuvõtteks Pärnu võistkonna peatreener Avo Keel. "Istusime pärast Credit24 Meistriliiga finaalis saadud valusat kaotust ja puhkepäeva maha. Üritasin mängijaid raskest seisust üle aidata ja võtsime suuna eestikate peale. Tundus, et saime raskest olukorrast üle, aga tagantjärele vaadates näen, et sealtmaalt on vormikõver natuke alla läinud ja seda nii vaimses kui füüsilises plaanis," lisas staažikas juhendaja, kelle jaoks sai läbi ka üks võimas seeria. Nimelt on tema juhendatav võistkond mänginud viimasel üheteistkümnel hooajal alati Eesti meistrivõistluste finaalis.