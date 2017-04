Kohtunik Tanel Suslov teenindab kolme olulist võistlust

Viimase paari nädala sees on korvpallikohtunik Tanel Suslov saanud kolm olulist määramist.

Esmalt, paar nädalat tagasi tuli talle määramine talle FIBA EuroCupi finaali teisele mängule. See toimub homme, teisipäeval 12. aprillil algusega kell 19.30 Istanbulis kahe kohaliku klubi vahel.

Esimeses EuroCupi finaalmängus võitis Istanbuli Yakin Dogu võõrsil Kayseri Bellona AGÜ-d 73:69. Teine, homne mäng peetakse niisiis Istanbulis Yakin Dogu koduväljakul. Mäletatavasti jäi samale naiskonnale playoffis alla ka Mailis Poki Keltern.

Nädal hiljem saabus Tanel Suslovile uus määramine. Nimelt läheb ta juulikuu algul noormeeste U-19 MM-ile Egiptusesse. MM toimub Kairos 1.-9. juulil.

Ei jäänud määramised kolmandata. Viimaks laekus Tanel Suslovile kutse naiste EM-finaalturniirile, mis toimub 16.-25. juunil Tšehhis Hradec Kraloves.

„See sündmuste ahel on jällegi üks suur tunnustus Eesti kohtunikele, mis näitab, et meie tase on nii Euroopas kui ka maailmas arvestataval tasemel,“ sõnas EKL-i kohtunike divisjoni juht Rain Peerandi.