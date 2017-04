Esiliigas selgusid kõik finaalturniiril osalejad

Esmalt mängisid ennast Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliiga Final4 seltskonda Betoonimeister/Tskk/Nord ja EMÜ SK ning nemad lähevad esimeses poolfinaalis ka vastamisi. Teine poolfinaalpaar selgus pärast eileõhtuseid kolmandaid otsustavaid kohtumisi ning need on Tartu Kalev/Estiko ja G4S Noorteliiga II.

Paide E-Piim spordihallis läksid eile vastamisi Paide Viking Window ja G4S Noorteliiga II meeskond. Seeria seis oli 1-1, Paide Viking Windowoli võitnud kodus 80:71 ning G4S Noorteliiga II omakorda Tallinnas 75:64. Põhiturniiril mängisid meeskonnad samuti 1-1 ning kodumeeskonnad olid võidukad.

Kolmas mäng pakkus põnevust ja intriigi kuni lõpuni. G4S Noorteliiga võitis poolaja 40:37, kuid kolmandal haaras Paide initsiatiivi (60:52). Sel hetkel läks aga kõik Paide jaoks sassi. Tuli ebasportlikke, rünnak jooksis sõlme ning vastane näitas raskel hetkel vaimset tugevust. Omakorda läks G4S ette 62:60 ja initsiatiiv kandus samuti neile.

Viimane veerand kuulus juba Audentese noortele 29:12 ja kogu mäng skooriga 82:70. Lauas olid noored peal 41-33, kahepunktivisetel 47 vs 45 %, kolmestel 38 vs 21 % (G4S tabas 24/9) ning vabavisetel 74 vs 67 %.

Võitjate poolel tõi Ron-Arnar Pehka 24 pt, Ran-Andre Pehka lisas 15 pt, Carlos Jürgens 16+6 lp ja Madis Soodla 9+11+3. Kaotajate kasuks: Brett Nõmm 17 pt, Rauno Nurklik 13 pt, Raido Ringmets 13+9+4, Siim Kams 12 pt.

„Suur tunnustus vastasele,“ nentis Paide treener Janno Viilup. „Poisid olid tublid, neilt esile tõsta ei tahaks kedagi ehkki Ron-Arnar Pehka viskas kõige rohkem punkte. Ran Pehka tabas samas meile ühe valusaima viske... Kõik tegid neil head tööd, et pall liiguks ja jõuaks õigesse viskekohta. Meie tagaliin oli sel aastal nõrk ning ses konkreetses mängus olime hädas oma rünnakuga.“

Viilup lisas: „Tegime teisel poolajal palju praaki, ise oleksin pidanud õigel ajal aja maha võtma, samuti läks palju meie kolme ebasportliku vea (kaks Raido Ringmetsale, üks Viilupile endale – toim.) nahka. Me võime kohtunikega nüüd vaielda, kui õigustatud need olid, kuid sellega ma kaotust ei vabanda. Oleks Rait Keerles mänginud (oli juba peaaegu terve vahepeal), tea mis oleks saanud... Aga viies koht pole ka paha, tuleval aastal püüame jälle.“

Teises mängus Tartus olid vastamisi Tartu Kalev/Estiko ja SK Torma Sport. Selles paaris võitis avamängu Tartu Kalev/Estiko 65:41 ning teise mängu võitis SK Torma Sport 79:76. Alagrupis mängisid meeskonnad samuti 1-1, SK Torma Sport võitis kodus 79:65 ning Tartu Kalev/Estiko 96:90.

Eilne otsustav mäng kulges selgelt Kalev/Estiko taktikepi all. Kaotanud kodus avaveerandi 14:26, kuulusid kaks järgmist veerandit Jaanus Liivaku juhendatavale Estikole kokku skooriga 52:21... ning mänguvõit kirjutati protokolli numbritega 89:69.

Kalev/Estiko valitses lauda (47-34), pallikaotusi Tartul 8, Tormal 17, kahepunktivisete tabavus Tartu kasuks 54 vs 38 %. Võitjate poolel tõi Joosep Kivimäe 19 pt, Mihkel Allorg 16 pt, Gintaras Dalke 16+5+4 ja Artur Liiv 13+7 lp. Torma edukamad olid Fredi Parker 15 pt, Ako Tõnissoo 12 ja Marten Järvik 10+7+5.

Saku I liiga finaalturniir toimub 21.-22. aprillil Tallinnas Tiit Soku Korvpallikoolis.