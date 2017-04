Algab noortele suunatud kampaania „Linnamaratoni Challenge!“

Mai esimesel pühapäeval peetava 35. Tartu Jooksumaratoniga algab kuus kuud kestev noortele suunatud kampaania, mille eesmärgiks on tuua senisest rohkem noori jooksuradadele.

Klubi Tartu Maraton ja Marathon100 koostöös käivituva „Linnamaratoni Challenge’i“ eesmärk on näidata, et liikumine võib olla ka lõbus ja meelelahutuslik tegevus, kui sellega ühendada erinevad väljakutsed. Linnamaratoni Challenge’iga on oodatud liituma 13–23 aasta vanustest noortest koosnevad tiimid, kes peavad Tartu Jooksumaratoni ja Linnamaratoni vahelisel ajal lahendama erinevaid aktiivse liikumisega seotud ülesandeid ning kajastama neid videote, fotode ja blogipostituste kujul.

Linnamaratoni Challenge saab alguse 35. Tartu Jooksumaratonil, millest kõik väljakutses osalevad tiimid osa võtma peavad. Jooksumaratonile järgnevatel kuudel ootavad osalisi ees mitmed põnevad vaheetapid ja väljakutsed, kus tiimi liikmetel tuleb täita erinevaid ülesanded. Iga vaheetapi sisu avalikustatakse vahetult pärast eelmise etapi lõppu.

Vaheetappide parimatele tiimidele, kes selguvad hääletuse tulemusel, on ette nähtud lahedad auhinnad projekti koostööpartneritelt. Hääletuse tulemusena selguvad ka need kolm tiimi, kes pääsevad kampaania viimasele vaatusele ehk Tartu Linnamaratonile. Seal ootab parimaid võistkondi ees tõeline preemiapakett, mille hulka kuulub näiteks tasuta majutus ja toitlustus Tartu Linnamaratoni nädalavahetusel ning uued jooksujalanõud ja pulsikellad tiimi liikmetele.

„Osalemise peale mõtlevatel noortel midagi karta ei tasuks – kõik vaheülesanded on lõbusad, loovad ja noortele jõukohased. Sellest projektist on noortel ainult võita meeldejäävaid kogemusi ja ägedaid auhindu,“ ütles Klubi Tartu Maraton projektijuht Oliver Kivimäe.