Hollandi ründetuus tahab Saksamaalt koju naasta

"Asjad pole arenenud nii, nagu oleksin tahtnud," tunnistas Huntelaar. "Mu leping lõppeb käimasoleva hooaja järel ja siis ma lahkun Schalkest."

Huntelaar lisas, et pole huvitatud rahakatest pakkumistest. "Mul on veel motivatsiooni, et mängida tipptasemel, mitte siirduda kuhugi Türki või Hiinasse," lausus Hollandi koondises 76 mängu pidanud Huntelaar.