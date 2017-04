NHL-i mängija jäi kahest miljonist 0,005 punkti kaugusele

Eichel kogus 61 kohtumises 57 punkti, mis tegi keskmiseks näitajaks 0,934 mängu kohta. Põhihooaja viimases voorus teenis Edmonton Oilersi Leon Draisaitl isiklikku kontosse aga 1+1 punkti lisa ning tõusis Eicheli ette kümnendaks. Draisaitl sai 82 mänguga kokku 77 silma, mis tegi keskmiseks näitajaks 0,939 punkti.

Eichelit vaevas aga rohkem see, et Sabres ei pääsenud Stanley karikamängudele. "Meie jaoks on hoaeg läbi," tõdes ta ning jäi napisõnaliseks ka siis, kui talle öeldi, et kogus kogu hooaja peale mängu kohta keskmiselt peaaegu ühe punkti. "Aga see oli peaaegu," lisas ta.