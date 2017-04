Tulevik ihkab karikavõistlustel Tammekalt revanši võtta

Täna lähevad Viljandi kunstmuruväljakul vastamisi kaks meeskonda, kes kohtusid samal väljakul Premium liigas, kui poolfinaalkoha nimel asuvad lahingusse Viljandi JK Tulevik – Tartu JK Tammeka.

Viljandi JK Tulevik – Tartu JK Tammeka

11. aprillil kell 18.00 Viljandi kunstmuruväljak (Ranna pst. 1)

Reedene liigamatš lõppes tartlaste 3:1 võiduga. Liigahooaega on Tammeka alustanud edukamalt – viiest voorust on neil kirjas kaheksa punkti ja vaid korra on meeskond pidanud väljakult kaotajana lahkuma. Tulevik on esimeste voorudega kirja saanud kolm punkti.

Evald Tipneri karikavõistluste avaringis alistas Tulevik 4:0 JK Tallinna Kalev III, oli seejärel JK Loost parem 13:0 ning lülitas järgmises ringis 1:0 tulemusega konkurentsist Sillamäe Kalevi. Kaheksandikfinaalis olid Viljandi mehed võõrsil 5:0 üle EMÜ SK-st.

Tammeka oli avaringis parem kohalikust rivaalist FC Santosest 2:0, alistas Läänemaa JK 3:0 ja oli seejärel 8:1 parem Tallinna FC Levadia III-st. Kaheksandikfinaalis alistasid tartlased 5:1 Rumori Calcio Tallinna.

JK Tuleviku peatreener Aivar Lillevere: „Kahjuks ei õnnestunud meil nädalavahetusel peetud kohtumist oma kasuks pöörata, kuigi võimalusi oli ja kehvasti me ei mänginud. See annab omakorda siiski lootsust et suudame teha karikamänguks vigade paranduse ja koha poolfinaali kindlustada.“

Kaitsja Janar Õunap: „Teine mäng lühikese aja jooksul Tammekaga. Seekord käib edasipääs karika poolfinaalkoha eest. Tuleb vältida rumalaid eksimusi kaitses ja omad võimalused ründes ära realiseerida ning siis tuleb ka positiivne tulemus. Meie oleme igatahes lahinguks valmis.“

JK Tammeka peatreener Kaido Koppel: „Viljandi mängis reedel hästi ja tekitas palju võimalusi. Kindlasti peame olema kaitses tähelepanelikumad, et väravavahil oleks rahulikum tööpäev. Eesmärk on mäng võita ja karikas edasi saada."

Mängija Andre Paju: „Kindlasti tuleb erinev mäng võrreldes Premium liiga mänguga, kuna kaalul on ikkagi koht poolfinaalis, seega üritavad mõlemad tiimid taktikaliselt teist üllatada. Ma usun, et kui me suudame oma tavapärast mängu näidata, siis saame positiivselt teisipäeval Viljandist ära tulla. Tammeka läheb võimast lahingut andma!"

Kohtunik: Miko Pupart

Abikohtunikud: Hannes Reinvald, Silver Sepp

4. kohtunik: Viljar Pennert

Evald Tipneri karikavõistluste teises teisipäevases veerandfinaalis võtavad teineteist mõõtu Esiliiga ja Premium liiga klubid, kui Kalevi Keskstaadionil kohtuvad JK Tallinna Kalev – Paide Linnameeskond.

JK Tallinna Kalev – Paide Linnameeskond

11. aprillil kell 19.00 Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul (Staadioni 3, Tallinn)

Mõlemad meeskonnad said viimati liigas väärt võidud. Tallinna Kalev alistas Esiliigas võõrsil 1:0 FC Kuressaare, Paide Linnameeskond oli aste kõrgemal 3:2 parem Pärnu JK Vaprusest. Kalev on hooaja esimesest viiest matšist saanud kolm võitu, Paide kaks.

Kalev on seni karikas alistanud Paduvere SK Illi 14:0, FC Elva 2:3, SK Tääksi 5:0 ja FC Molycorp Silmeti 11:0. Paide teele on seni ette jäänud FC Nõmme United (1:0), Rakvere JK Tarvas (3:2) ja FCI Tallinn U21 (4:1).

Tallinna Kalevi peatreener Marko Pärnpuu: „Kohtume veerandfinaalis Premium liiga klubiga ja saame enda võimeid testida tugeva vastase vastu. Läheme igat mängu maksimumiga mängima ja eesmärk on saada ka positiivne tulemus."

Mängija Innar Paal: „Tuleb distsiplineeritult kaitses mängida ja olla kannatlikud, omad võimalused ära realiseerida ning siis saame ka soovitud tulemuse. Tuleb kindlasti huvitav ja kaasa haarav mäng, nii et tulge vaatama."

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Sellises staadiumis on iga mäng justkui kõige otsustavam mäng. Kindlasti on meie eesmärgiks see mäng võita ja pääseda järgmisesse ringi. Me peame juba avavilest olema mängus sees ja ei tohi mitte mingil juhul vastast alahinnata, sest sellises karikafaasis võivad kõik anda lahingu.“

Mängija Andre Frolov: „On selge, et meid rahuldab vaid edasipääs järgmisesse ringi. Kuid selleks on meil vaja endast kõik välja pigistada. Üks mäng, üks edasipääseja. Paide on valmis!“

Kohtunik: Tomi Rahula

Abikohtunikud: Martin Lember, Rein Väin

4. kohtunik: Revo Sirel

Kolmapäevastes veerandfinaalides on vastamisi Nõmme Kalju FC – FCI Tallinn ja Narva United FC – FC Kuressaare.

Karikavõistluste poolfinaalpaarid loositakse Eesti Jalgpalli Liidu ruumes neljapäeval, 13. aprillil kell 12.00.