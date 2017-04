Palermo uus president jätkab oma eelkäija karmis stiilis

Uruguayst pärit Lopez sai Palermo eesotsas olla kümme mängu, millest koguti üks võit, kaks viiki ja seitse kaotust. Lopez on neljas peatreener, kes tänavu Palermost vallandatud.

"Meil on käsil rasked ajad ja üritan teha kõik selleks, et meeskond ei kaotaks lootust," ütles Palermo president Paul Baccaglini. "Ma pakkusin mängijatele preemiat, kui jääme kõrgliigasse püsima. See näitab, et klubil on usku ja tahtmist eesmärkide poole püüelda."

USA-s sündinud Itaalia päritolu ärimees Baccaglini võttis Palermo üle eelmisel kuul Maurizio Zamparinilt, kes 15 aasta jooksul vallandas ligi 40 peatreenerit.