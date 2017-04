Käsipalli meistriliigas lõpeb põhihooaeg

Kolmapäevastest kohtumistest on pingelisem Viimsi/Tööriistamarketi mäng Viljandiga. Viimsi võit või viik annab Põhja-Eesti klubile põhihooaja kolmanda koha. Viljandi tõuseb võidu korral ise kolmandale kohale. Vooru telemängus võõrustab Põlva Serviti kolmapäeval HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit.

11.04 (kell 20.30) Kuristiku Gümnaasium: HC Tallas - SK Tapa

Omavahelised mängud. 1. ring: 20:24; 2. ring: 30:22; 3. ring: 31:19; 4. ring 30:22

SK Tapa vajab veerandfinaali pääsemiseks Tallase vastu võitu. Hetkel hoiab Tapa liigatabelis viimast kohta, kuid Aruküla edestab neid vaid ühe silmaga. Tapa loots Elmu Koppelmann sõnas, et täies rivistuses ta mängule vastu minna ei saa, kuid läheb siiski kõrgete eesmärkidega.

"Me läheme kindlasti võitma. Selg on vastu seina," rääkis Koppelmann ja vaatas pisut hooajale tagasi. "Poisid on hooajal näidanud kohati ikka päris head mängu, nii et kui me peaksime isegi kaotama, siis ma olen hooajaga rahul."

Põhihooajal juba viienda koha kindlustanud Tallase peatreener Jüri Lepp lubas mänguaega võrdselt jagada. "Peame ühtlasi vaatama, et nädalavahetusel A-klassi mängivad poisid liiga ei teeks endale."

Tallase jaoks peetakse olulisem kohtumine kolmapäeval, kui Viimsi/Tööriistamarketi ja Viljandi vastasseisust selgub, kellega Tallas veerandfinaalis kokku läheb. "Poistel on kindlasti mingi eelistus olemas, aga ma ei hakka neid välja ütlema. Lõppude lõpuks on nii, et kui tahame midagi saavutada, siis tuleb mõlemaga suuta mängida."

12.04 (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Omavahelised mängud. 1. ring: 30:25; 2. ring: 29:27; 3. ring: 27:29; 4. ring 32:26

Mesikäpa hallis toimuvast kohtumisest ei sõltu tabeliseisu osas enam midagi. Serviti peatreener Kalmer Musting ütles, et annab kindlasti terviseprobleemide käes vaevlevatele mängumeestele puhkust. "Pärast Balti liiga finaalturniiri olemegi ainult kaks päeva puhanud ja läheme sisuliselt otse mängule."

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo sõnas samuti, et eraldi ettevalmistust eelseisev kohtumine ei nõua. "Kasutame laial rindel mängijaid ja mingit motivatsiooni lisab kindlasti see, et kohtumised Servitiga on printsipiaalsed. Peaasi, et mehed terveks jäävad."

Poolfinaalseeriaks valmistuvad veerandfinaalis vabad olevad Serviti ja Kehra traditsiooniliselt. "Üks traditsioon on kindlasti see, et läheme uuel nädalal Värska sanatooriumisse," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Meie tegeleme üldkehalise ettevalmistusega. Palli osakaal suureneb siis, kui play-off'id lähemale tulevad," lisas Lillsoo.

12.04 (kell 19.00) Viimsi Kooli Spordikeskus: Viimsi/Tööriistamarket - Viljandi HC

Omavahelised mängud. 1. ring: 27:24; 2. ring: 25:25; 3. ring: 27:26; 4. ring 23:35

Viimsi/Tööriistamarket on sel hooajal neljast meistrliigas peetud kohtumisest Viljandi vastu võitnud kaks, viigistanud ühe ja kaotanud ühe. Samas tuli kaotus just vaheturniiri avavoorus, kui Viljandile jäädi alla lausa tosina väravaga.

Mõlema meeskonna peatreenerid sõnasid, et põhihooaja kolmanda kohaga lõpetamine on nende jaoks suur motivatsioon, et vältida veerandfinaalis Tallast ja poolfinaalis Põlva Servitit.

Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen sõnas, et saab kohtumiseks valmistuda sisuliselt täies koosseisus. "Eks meie mäng hakkab ikka kaitsest pihta. Kui siis kiirrünnakutest ka väravaid saame, siis võime nendega mängida küll."

Viljandi peatreener Marko Koks tõdes, et temal on korraliku koosseisu kokkusaamisega suuremaid probleeme. "Kõige paremas seisus me pole. Peame oma mängu Viimsile peale suruma, sest läheme kindlasti võitma."