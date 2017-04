Kontaveit alistas Wimbledoni võitnud briti ning pääses Šveitsis teise ringi

Avasetis kohe servi kaotanud ning 1:3 kaotusseisu jäänud eestlanna võitis neli järgmist geimi ning murdis selle käigus ka mullu soomlase Henri Kontineniga Wimbledoni tenniseturniiri segapaarismängus võitnud Watsoni servi. Seisul 5:4 oli Kontaveitil kasutada ka settpall, kuid Watson suutis viigistada nii 5:5-le kui 6:6-le. Kiires lõppmängus pani Kontaveit oma paremuse maksma, olles Watsonist üle 7:2.

Teise seti avageim venis pikale ning selle võitnud Watson päästis geimi käigus viis murdepalli, kuid järgmised viis geimi kuulusid kahel korral Watsoni servi murdnud eestlannale. Seisul 4:1 võttis britt meditsiinilise pausi, et oma vasakut põlve tohterdada, kuid ei suutnud mängu tagasi tulla ning Kontaveit võitis seti 6:2.

Kontaveit lõi mängu käigus viis serviässa, Watson tegi seitse topeltviga Kontaveidi kahe vastu. Eestlanna võitis esimese servi pealt 85 protsenti punktidest, Watson 63 protsenti.

Teises ringis on Kontaveiti vastaseks venelanna Jevgenia Rodina (WTA 78.), sest kolmanda paigutusega ungarlanna Timea Babos andis nende omavahelises mängus teises setis seisul 6:7, 2:4 loobumisvõidu. Omavahel on Kontaveit ja Rodina kohtunud kahel korral, mõlemad on korra võitnud.