TÄNA | Tallinna Selver võib lunastada finaalipääsme

Selleks, et sarnaselt Bigbank Tartu ja Rakvere Võrkpalliklubi vastasseisule siingi finalisti selgitamseks maksimaalset viit mängu vaja läheks, peab Pärnu tänase kohtumise võitma, kirjutab volley.ee. Kui võistkonnad seeria käigus esimest korda Pärnus vastamisi läksid, õnnestus see neil ülimalt haaraval moel. Matš lõppes Pärnu 3:2 (25:23, 17:25, 21:25, 25:20, 21:19) võiduga, ent seejuures omas Tallinna Selver kõigis kolmes kaotatud geimis korralikku edu. Avageimis oli neil 5:1 ja 7:2 paremus, neljandas 10:5 ja otsustavas 8:4 ning 13:11.

Kodumängud on Selver jällegi kindlalt ära võtnud ning pärast pühapäeval peetud kolmandat matši nentis Pärnu võistkonna juhendaja Avo Keel nõutult, et võistkonnal jääb puudu mentaalsest kindlusest.

Lisaks pakkus Selver seeria kolmandas mängus võimsa blokipeo, kogudes sulustamisega suisa 20 (!) punkti. Neist kaheksa läksid Siim Ennemuisti arvele, sidemängija Dmitri Dolgopolov lisas viis ja Reimo Rannar neli.