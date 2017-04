Aborigeenidest Austraalia jalgpallurid asusid võitlusse rasssismi vastu

Viimane vahejuhtum leidis aset laupäeval, mil Adelaide'is toimunud liigamängu ajal langesid rassistlike solvangute ohvriks nii Port Adelaide'i mängija Paddy Ryder kui Adelaide'i jalgpallur Eddie Betts. Möödunud augustis visati Bettsi mängu ajal banaaniga.

Rassipõhine halvustamine on meie mängu osaks olnud juba liiga kaua, kirjutas AFL-i mängijaid esindav nõuandekomitee. On täiesti vastuvõetamatu, et nii Eddie kui Patrick langesid rassistlike solvangute ohvriks ainult oma nahavärvi tõttu.

Need on rohkem kui vaid sõnad ja avaldavad mängijale, tema perekonnale, lastele ning nende kogukonnale sügavat mõju. Meie mängus pole inimeste mustamisele ruumi ja igaüks, kes arvab, et solvangud on vastuvõetavad, ei ole jalgpallifänn.