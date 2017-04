Kahe kuu pärast toimuv Narva Energiajooks kogub populaarsust

Kahe kuu pärast toimuvale Narva Energiajooksule on registreerinud juba üle tuhande jooksusõbra ja liikumisharrastaja, millega liigutakse uue osavõturekordi suunas. 10. juunil toimuvale Ida-Virumaa suurimale spordiüritusele oodatakse tänavu enam kui nelja tuhandet liikumisharrastajat.

Seitsmendat korda toimuva Narva Energiajooksu võistluskeskus ehitatakse jõeäärse promenaadi algusesse vastvalminud rannahoone juurde. Samasse tuleb ka stardi- ja finišipaik ning püstitatakse lava, kus viiakse läbi autasustamistseremooniad ja toimub meelelahutusprogramm.

Narva Energiajooksu alguse- ja lõpuosa kulgeb Euroopa Liidu idapiiril lookleval kaunil promenaadil. Suhteliselt tasasel maal kulgev jooksurada peaks olema kiire ja jooksjasõbralik ning soosima häid tulemusi.

Jooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1-kilomeetrine poolmaraton ning 7-kilomeetrine distants jooksjatele, käijatele ja kepikõndijatele. Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga viiakse poolmaratonis läbi Eesti meistrivõistlused. Nii poolmaratoni kui ka seitsmekilomeetrise distantsi lõpetajad saavad kaela erikujundusega Narva Energiajooksu medali.

Eesti ühe kauneima jooksuraja ja soodsaimate registreerimistasudega suurjooksule on võimalik registreerida internetiaadressil www.jooks.ee

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on ka Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Linnajooksud kolmas etapp.